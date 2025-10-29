В Хабаровском крае спасли младенца, появившегося на свет раньше срока

В 19:30 самолет с малышкой на борту взял курс на Хабаровск и благополучно приземлился в аэропорту краевой столицы в 21:17. Оттуда новорожденную сразу же на реанимобиле доставили в перинатальный центр, где ей окажут всю необходимую помощь для сохранения жизни.