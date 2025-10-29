Ричмонд
В Хабаровском крае спасли младенца, появившегося на свет раньше срока

Роды у 29-летней матери прошли тяжело.

Источник: Комсомольская правда

Срочное задание поступило от медиков Хабаровского края днем 28 октября. Сразу после того, как аэродром в Николаевске-на-Амуре расчистили от снега, самолет «Хабаровских авиалиний» вылетел за маленькой пациенткой. Помощь срочно потребовалась новорожденной девочке, которая появилась на свет раньше срока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Роды у 29-летней матери прошли тяжело, на 31-й неделе беременности ей сделали кесарево сечение. Чтобы спасти жизнь малышки, потребовалась срочная доставка в специализированный перинатальный центр в Хабаровске.

Самолет L-410 приземлился в Николаевске-на-Амуре в 16:34. Медикам потребовалось около двух часов, чтобы подготовить младенца к опасной перевозке — сначала из больницы в аэропорт, а затем на двухчасовой перелет.

В 19:30 самолет с малышкой на борту взял курс на Хабаровск и благополучно приземлился в аэропорту краевой столицы в 21:17. Оттуда новорожденную сразу же на реанимобиле доставили в перинатальный центр, где ей окажут всю необходимую помощь для сохранения жизни.