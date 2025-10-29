Фестиваль Русской кухни стартовал в Хабаровске

Официальный старт Фестивалю Русской кухни (0+) дали в Хабаровске. Масштабное событие открыли лекциями хранителя коллекции русского фарфора и керамики в Государственном Эрмитаже Ирины Багдасаровой, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Эксперт рассказала об истории фарфора, самых известных коллекциях, а также нюансах сервировки на императорских приемах и званых ужинах аристократов.
«Мы решили начать Фестиваль Русской кухни с истории времен царской России: истории сервировки, великолепия русского фарфора и торжественности императорских приемов. В это непростое для нашей страны время всем нам необходима частичка красоты, которую, я надеюсь, заберут с собой участники лекций Ирины Багдасаровой», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.
Веслом уху мешая: в Хабаровске состоится Фестиваль русской кухни.
Секретный ингредиент в царской ухе по-хабаровски из восьми видов рыб разглашению не подлежит.
На встречу с экспертом пришли порядка 150 человек: рестораторы, музейные работники, дизайнеры, представители креативных индустрий.
В рамках фестиваля в Хабаровске состоится реконструкция императорского ужина по архивному меню, которое было предложено императору Николаю I, когда он посещал Хабаровск, будучи цесаревичем. Организаторы планируют подачу восьми блюд. На этот ужин пригласили партнеров из дружественных стран представителей бизнеса, рестораторов, а также семьи участников СВО.
Завершится Фестиваль 4 ноября большим вкусным праздником. В День народного единства на площади им. Ленина приготовят 3 тысячи литров Царской ухи, также посетителей угостят солдатской кашей, а рестораны предложат попробовать ароматную выпечку.
Ранее фотокорреспондент ИА AmurMedia своими глазами увидел как идет подготовка к фестивалю, как в цехах шьют форму для поваров и поварят, как тестируют блюда.