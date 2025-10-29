Фестиваль Русской кухни стартовал в Хабаровске

«Мы решили начать Фестиваль Русской кухни с истории времен царской России: истории сервировки, великолепия русского фарфора и торжественности императорских приемов. В это непростое для нашей страны время всем нам необходима частичка красоты, которую, я надеюсь, заберут с собой участники лекций Ирины Багдасаровой», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.