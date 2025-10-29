Ричмонд
Поклонская сменила имя на Радведу

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Об этом сообщил ведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан, разместивший в своих соцсетях страницу из судебных материалов.

Источник: Life.ru

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только “няш-мяш”, нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн игры», — написал он.

Кроме того, Поклонская подала иск о защите чести и достоинства против Мардана. Само дело также находится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Иск был подан 15 октября, на данный момент назначена беседа на 24 ноября.

А ранее Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Кроме того, советник генпрокурора в своих соцсетях разъяснила истинный смысл праздника Самайн, который, по её словам, является древним языческим торжеством, не имеющим отношения к современному Хэллоуину.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

