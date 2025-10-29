Поклонская сменила имя на Радведу

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только “няш-мяш”, нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн игры», — написал он.
Кроме того, Поклонская подала иск о защите чести и достоинства против Мардана. Само дело также находится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Иск был подан 15 октября, на данный момент назначена беседа на 24 ноября.
А ранее Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Кроме того, советник генпрокурора в своих соцсетях разъяснила истинный смысл праздника Самайн, который, по её словам, является древним языческим торжеством, не имеющим отношения к современному Хэллоуину.
