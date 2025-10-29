Поклонская сменила имя на Радведу

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только “няш-мяш”, нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн игры», — написал он.