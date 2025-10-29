Ричмонд
В Новосибирске утвердили проект двух новых станций метро

В городе появятся две новые станции метро: «Молодёжная» и «Гусинобродская».

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске согласовали обновлённый проект планировки территории, который включает продление Дзержинской линии метро и строительство новых участков трамвайных путей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации города.

Согласно проекту, зелёная ветка подземки протянется дальше от станции «Золотая Нива» в сторону Гусинобродского шоссе. Планируется строительство двух новых станций. Первая — «Молодёжная», рядом с пересечением Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. Здесь организуют крупный пересадочный узел: пассажиры смогут перейти на трамвай, автобус, а также воспользоваться перехватывающими парковками.

Вторая станция — «Гусинобродская» — появится у перекрёстка Гусинобродского шоссе с улицей Доватора.

Между «Золотой Нивой» и будущей «Молодёжной» проложат тоннель длиной около 3,8 километра.

Также проект предусматривает развитие улично-дорожной сети. Улицу Бориса Богаткова продлят до улицы Волочаевской, а затем — до Коминтерна. Улицы Доватора и Коминтерна соединят с проспектом Дзержинского. На пересечении магистральных улиц появятся многоуровневые развязки, например, на перекрёстке Фрунзе и Волочаевской.

Кроме того, по Гусинобродскому шоссе до городского кладбища проложат трамвайную линию длиной 1,45 километра.

Проектирование этих объектов планируют завершить к 2030 году.