В Новосибирске утвердили проект двух новых станций метро

Согласно проекту, зелёная ветка подземки протянется дальше от станции «Золотая Нива» в сторону Гусинобродского шоссе. Планируется строительство двух новых станций. Первая — «Молодёжная», рядом с пересечением Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. Здесь организуют крупный пересадочный узел: пассажиры смогут перейти на трамвай, автобус, а также воспользоваться перехватывающими парковками.