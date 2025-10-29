Ричмонд
AFP: число жертв ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 30

Нетаньяху отдал приказ нанести удары по Газе.

Источник: Аргументы и факты

30 человек стали жертвами ударов Военно-воздушных сил Израиля по сектору Газа, сообщает Agence France-Presse.

Французское агентство ссылается на информацию, полученную от представителя гражданской обороны Махмуда Басаля. Он уточнил, что ещё десятки человек получили ранения.

«По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по Газе. Власти Израиля обвинили движение ХАМАС в нарушении договорённости о перемирии, в ХАМАС заявили об отсрочке передачи тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня с израильской стороны.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Газе возросло до 11 человек.

