Более десяти российских аэропортов ночью ограничили на работу: что важно знать пассажирам

Ночью 29 октября в России не работали на прием и выпуск рейсов не менее десяти аэропортов. По данным на 04:15, последней воздушной гаванью, на которую наложили ограничения, стал аэропорт Шереметьево. Там прием и выпуск рейсов приостановили в 02:33. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
К настоящему моменту в некоторых аэропортах сняли ограничения на полеты. К 04:15 закрытыми остаются девять воздушных гаваней. В их числе аэропорты Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Казани, Калуги, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в Росавиации.
Аэропорт Шереметьево работал в ограниченном режиме около получаса. За это время на запасной аэродром «ушел» один самолет. То же касается воздушной гавани Самары. Оба аэропорта вновь работают в штатном режиме.
Дроны ВСУ попытались атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны в 03:18 на подлете к столице ликвидирован еще один беспилотник. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток столицу пытались атаковать четыре беспилотника. Все дроны были перехвачены. О последствиях на земле и пострадавших информации не поступало. К местам падения фрагментов БПЛА прибыли представители спецслужб, уточнил Сергей Собянин.
Вечером 28 октября ВСУ также не оставляли попыток атаковать российские регионы. За три часа средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских БПЛА. Их большая часть перехвачена над Брянской областью. Кроме того, девять беспилотников сбито над Ростовской областью, по четыре — над Калужской, Тульской и Московской. Три из четырех уничтоженных над Подмосковьем БПЛА направлялись к Москве. Еще один дрон сбит над Курской областью.
Ночью 27 октября ВСУ нанесли массированный удар по Калужской области. В результате силами ПВО уничтожен 41 дрон. Беспилотники перехвачены над территорией девяти муниципальных округов. В Дзержинском районе пострадали пять зданий — повреждены кровля, фасады и остекление. К счастью, обошлось без человеческих жертв.