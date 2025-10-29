Более десяти российских аэропортов ночью ограничили на работу: что важно знать пассажирам

Вечером 28 октября ВСУ также не оставляли попыток атаковать российские регионы. За три часа средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских БПЛА. Их большая часть перехвачена над Брянской областью. Кроме того, девять беспилотников сбито над Ростовской областью, по четыре — над Калужской, Тульской и Московской. Три из четырех уничтоженных над Подмосковьем БПЛА направлялись к Москве. Еще один дрон сбит над Курской областью.