В Ставрополье атаковали промзону

Атака БПЛА на промзону в Ставрополье отражена.
Промышленная зона в Буденновске Ставропольского края подверглась атаке беспилотников. Вражеские дроны были нейтрализованы, жертв и разрушений удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте падения беспилотников работают оперативные службы. Также он поблагодарил защитников и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее подобные попытки атаки на промышленную зону Буденновска уже фиксировались. Однако тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений инфраструктуры удалось избежать благодаря работе систем ПВО и оперативных служб.