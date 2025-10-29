Ричмонд
В Ставрополье атаковали промзону

Атака БПЛА на промзону в Ставрополье отражена.

Промышленная зона в Буденновске Ставропольского края подверглась атаке беспилотников. Вражеские дроны были нейтрализованы, жертв и разрушений удалось избежать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте падения беспилотников работают оперативные службы. Также он поблагодарил защитников и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее подобные попытки атаки на промышленную зону Буденновска уже фиксировались. Однако тогда, как и сейчас, пострадавших и разрушений инфраструктуры удалось избежать благодаря работе систем ПВО и оперативных служб.

