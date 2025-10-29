Хабаровск принимает всероссийский турнир по самбо

В Универсальном краевом спортивном комплексе проходят всероссийские соревнования по самбо. В Хабаровск прибыли около 300 спортсменов из разных регионов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Соревнования посвящены 80-й годовщине Победы. За медали турнира борются около 300 спортсменов из всех федеральных округов России. Поединки среди мужчин в восьми весовых категориях: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг продлятся в течение трех дней.
Такие соревнования Хабаровский край принимает впервые. Открывая турнир, глава региона Дмитрий Демешин отметил значимость самбо для России.
— В крае этим видом спорта занимаются более 13 тысяч человек — от ребят в спортивных залах до сотрудников силовых структур. И сегодня здесь собрались не просто спортсмены. Здесь — люди, которые стоят на страже суверенитета страны, защищают интересы России, показывают примеры мужества и отваги в службе и на спортивном ковре, — обратился к участникам глава региона.
Также Дмитрий Демешин напомнил, что национальный вид спорта самбо и Хабаровский край в этом году отмечают 87-летие. На данный момент дисциплина является одной из самых массовых в регионе.