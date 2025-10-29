В Новосибирске наблюдаются перебои с бензином

В октябре 2025 года в Новосибирске отмечается дефицит бензина популярных марок. На многих независимых АЗС города топливо закончилось, что привело к образованию очередей на оставшихся заправках.
По словам специалистов, сложившаяся ситуация вызвана сразу несколькими факторами: плановыми и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, сбоями в логистике и общим снижением производства нефтепродуктов, сообщает Сиб ФМ.
Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ», отметил, что ситуация остаётся контролируемой, однако октябрь будет тяжёлым: бензин поступает в продажу только по мере поставок с НПЗ в регион.
Многим водителям придётся менять привычные маршруты и заправляться на других АЗС. При этом после стабилизации поставок возможен очередной рост цен на топливо, предупреждают эксперты.