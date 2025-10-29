В Новосибирске наблюдаются перебои с бензином

Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ», отметил, что ситуация остаётся контролируемой, однако октябрь будет тяжёлым: бензин поступает в продажу только по мере поставок с НПЗ в регион.