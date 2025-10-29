Ричмонд
Сбой интернета в Новосибирске 28 октября: что случилось

В Новосибирске вчера, 28 октября, произошёл массовый сбой в работе интернет-провайдера «Электронный город».

Источник: Freepik

По информации пресс-службы компании в социальных сетях, технический инцидент вызвал перебои в предоставлении интернет-услуг. «Из-за аварии наблюдались сбои в телефонии и чатах. Мы оперативно работали над устранением неполадок и информировали пользователей о восстановлении связи», — отмечалось в официальном уведомлении.

Сервис «Детектор сбоев» зафиксировал резкий рост обращений — за последний час поступило 549 жалоб на работу «Электронного города». Многие жители сообщили о полном отсутствии интернет-соединения в разных районах города.

Клиенты испытывали трудности с подключением к сети, дозвониться в службу поддержки было сложно, а качество связи было нестабильным, короткие периоды доступа сменялись полным его отсутствием.

Наибольшие проблемы наблюдались в Советском, Первомайском и Кировском районах, а также на Горском жилмассиве. Официальный сайт и мобильное приложение провайдера также работали с перебоями.