Сбой интернета в Новосибирске 28 октября: что случилось

По информации пресс-службы компании в социальных сетях, технический инцидент вызвал перебои в предоставлении интернет-услуг. «Из-за аварии наблюдались сбои в телефонии и чатах. Мы оперативно работали над устранением неполадок и информировали пользователей о восстановлении связи», — отмечалось в официальном уведомлении.