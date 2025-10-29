В нефтепорту Козьмино определили лучших водителей

Цель соревнования — популяризация профессии водителя, совершенствование знаний и навыков водительского состава, а также укрепление культуры безопасного вождения.
В конкурсе приняли участие 55 человек — работники цеха технологического транспорта и специальной техники, чей стаж на предприятии превышает три года. Победителями и призерами стали сотрудники, набравшие наибольшее количество баллов по сумме оценки всех критериев.
Главными показателями оценки работников стали отсутствие ДТП и нарушений правил дорожного движения, высокий класс квалификации, значительный годовой пробег управляемого конкурсантом транспортного средства, стаж вождения, а также соблюдение требований, связанных с работой на линии с применением системы мониторинга ГЛОНАСС и другие.
Лучших водителей 2025 года определила конкурсная комиссия под председательством главного инженера ООО «Транснефть — Порт Козьмино».
В номинации «Водитель года легкового автомобиля» лучшим признан Олег Назарко, 2 место у Андрея Самухина, 3 — у Алексея Федорова.
Звание «Водитель года грузового автомобиля» присвоено Валерию Гахову, второе место заслужил Сергей Мелихов, третье — у Евгения Шиндлера.
В номинации «Водитель года автобуса» победителем стал Роман Мазуренко, его коллеги Александр Нагорный и Александр Карлин заняли 2 и 3 место соответственно.
Награждение лучших водителей предприятия состоялось накануне профессионального праздника — Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Победители получили дипломы, памятные подарки и премии.