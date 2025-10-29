В Курганской области ожидаются продолжительные дожди

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане постоянный снежный покров ожидается в начале ноября — в обычные многолетние сроки, 8−9 числа. Как сообщает telegram-канал «Погода 45», дата может сдвигаться в зависимости от температуры: при теплой осени снег ложится позже, при холодной — раньше. В прошлом году он установился 7 ноября. Климатическая зима в Кургане обычно начинается 30 октября.