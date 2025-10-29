Ричмонд
В Курганской области ожидаются продолжительные дожди

В Курганской области 31 октября прогнозируется пасмурная погода с продолжительными дождями. Суммарное количество осадков в Кургане может достигнуть 15 мм, а в отдельных районах области до 20 мм. Об этом сообщает метеорологический канал.

Жителей Курганской области предупредили о непогоде 31 октября.

«В большинстве районов пройдут продолжительные дожди. В Кургане суммарное количество осадков составит 10−15 мм, а в отдельных районах — до 15−20 мм», — сообщает telegram-канал «Погода 45». Отмечается, что температура воздуха как днем, так и ночью будет держаться на отметке около 5…6 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане постоянный снежный покров ожидается в начале ноября — в обычные многолетние сроки, 8−9 числа. Как сообщает telegram-канал «Погода 45», дата может сдвигаться в зависимости от температуры: при теплой осени снег ложится позже, при холодной — раньше. В прошлом году он установился 7 ноября. Климатическая зима в Кургане обычно начинается 30 октября.