В Омской области планируют построить 900 тысяч квадратных метров жилья

Как рассказал губернатор, в городе на данный момент идет реализация десяти инвестпроектов в сфере строительства, застройщиками являются как местные, так и федеральные компании. В регионе намечен миграционный прирост, так что жилье будет востребовано. Также глава региона отметил роль инвесторов в формировании социальной инфраструктуры.