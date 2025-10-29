Ричмонд
В Омской области планируют построить 900 тысяч квадратных метров жилья

Кроме того, в планах пять школ и 15 детских садов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По планам в Омской области в 2025 году должно быть построено не менее 900 тысяч квадратных метров жилья. Цифру назвал глава Омской области Виталий Хоценко на тематической сессии «100 проектов России. Строительство» в Национальном центре «Россия» в Москве.

Как рассказал губернатор, в городе на данный момент идет реализация десяти инвестпроектов в сфере строительства, застройщиками являются как местные, так и федеральные компании. В регионе намечен миграционный прирост, так что жилье будет востребовано. Также глава региона отметил роль инвесторов в формировании социальной инфраструктуры.

«Инвесторы безвозмездно передают региону или муниципалитету долю от 5% до 7% построенного жилья и за свой счет строят объекты социальной инфраструктуры. Благодаря такому подходу в регионе появится пять школ, 15 детских садов и четрые совмещенных образовательных учреждения», — заявил губернатор.

Отметим, что в прошлом году в Омской области было введено в эксплуатацию 870 тысяч квадратных метров жилья.