Что скрывают «белые пятна» и как их читают врачи ультразвуковой диагностики

Сегодня УЗИ — распространённый, рутинный метод и один из наиболее безопасных, доступных методов исследования, к которому прибегают в самых разных направлениях медицины. Ещё несколько десятилетий назад сложно было себе представить, что внутренние органы человека можно рассмотреть в режиме реального времени на небольшом мониторе, а сегодня большинство диагнозов устанавливаются именно с учётом результатов УЗИ, быстро и надёжно. Но несмотря на широчайшее распространение метода, пациенты по-прежнему задают много вопросов.