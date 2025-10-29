Опасные макаки с гепатитом С сбежали в Миссисипи в результате аварии

Проблема с заразными обезьянами появилась и в других странах. Так, в Китае была выявлена кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib. После выявления вспышки вируса Китай и его отдельные регионы, в частности провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, в оперативном режиме запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания.