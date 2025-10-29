Опасные макаки с гепатитом С сбежали в Миссисипи в результате аварии

В американском штате Миссисипи полиция разыскивает сбежавшую после ДТП обезьяну-макаку, которая может представлять опасность для людей. Инцидент произошел 28 октября на трассе I59.
Грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета, попал в аварию.
По сообщению полиции, сбежавшие животные, весом около 18 киллограм, агрессивны и требуют средств индивидуальной защиты при контакте. Особую опасность представляет то, что обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19.
Полиция отмечает, что все, кроме одной, сбежавшие обезьяны уже уничтожены. Поиски последней животного продолжаются, для этого задействована специализированная компания по утилизации животных, передает РИА Новости.
В феврале более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической республики Конго.
Проблема с заразными обезьянами появилась и в других странах. Так, в Китае была выявлена кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib. После выявления вспышки вируса Китай и его отдельные регионы, в частности провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, в оперативном режиме запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания.