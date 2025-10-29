«И вот что получилось»: В МИД прокомментировали смену позиции Трампа по украинскому урегулированию

Российский дипломат отметил, что и до, и после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома заявлял, что на Украине нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два.