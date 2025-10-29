Руководство России рассчитывает, что в Соединенных Штатах Америки возобладает логика на долгосрочное урегулирование украинского конфликта. А тот факт, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, удивляет. Об этом по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский дипломат отметил, что и до, и после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома заявлял, что на Украине нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два.
«Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», — отметил министр.
Тем удивительнее, добавил Лавров, что американский лидер неожиданно опять ушел на давно отработанные позиции, характеризующиеся тем, что европейцы и главарь киевского режима Владимир Зеленский лихорадочно стремятся получить паузу для очередной накачки Киева оружием.
Глава российского МИД напомнил, что в отличие от израильско-палестинского конфликта, где переговоры о мире шли без остановки боевых действий, Россия еще в апреле 2022 года безо всяких предварительных условий прекращала огонь и отвела российские войска от окраин Киева.
«И вот что получилось», — отметил Лавров.
Не так давно президент США Дональд Трамп закрыл тему возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште и заговорил о вероятных поставках киевскому режиму дальнобойных ракет Тomahawk.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после заседания глав государств СНГ в Душанбе назвал «понтажом» ситуацию с возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму.
А позже Россия провела испытания ракеты «Буревестник». В Китае после этого заявили, что появление этой российской дальнобойной ракеты заставит США сократить оружейные поставки Украине.