Владимиров: нейтрализованы БПЛА, пытавшиеся атаковать промзону Будённовска

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ставропольском крае, проинформировал Владимир Владимиров.
Губернатор уточнил, что нейтрализовано несколько беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать промышленную зону города Буденновска.
По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.
«Противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Будённовска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров в Telegram.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, зафиксированных в небе над Брянской областью.