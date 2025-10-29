В Новосибирске продают автографы группы Scorpions за 110 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекционный набор, связанный с немецкой рок-группой Scorpions. Объявление размещено на одной из популярных онлайн-площадок.
По словам продавца, автографы музыкантов были получены во время их гастролей по России в 2011 году. Вместе с подписями он предлагает редкий вечный календарь группы. Его отличает особый формат — на нём указаны только числа месяца и дни рождения участников коллектива, поэтому календарём можно пользоваться ежегодно.
Стоимость лота составляет 110 тысяч рублей. В объявлении уточняется, что цена сформирована с учётом подлинности автографов и эксклюзивности календаря.
