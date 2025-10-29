Ричмонд
В Омске сдают в аренду территорию завода-банкрота

Речь идет о бывших участках «Сибкриотехники».

Источник: Комсомольская правда

В Омске сдаются в аренду земельные участки, ранее принадлежавшие обанкротившемуся предприятию «Сибкриотехника». Федеральная земля выставлена на торги на платформе ГИС Торги, организатор аукциона — ТУ Росимущества по Омской области.

В аренду предлагаются два участка, расположенные по улице XXII Партсъезда. Площадь участков составляет 23,5 и 2,2 тысячи кв. метров. Срок аренды — 10 лет. Как сказано в документации, участки можно использовать для размещения складов и производственной деятельности.

Начальная цена ежегодной арендной платы за пользование большим участком составляет 343 тысячи рублей, малым — 35, 3 тысячи. Торги назначены на 19 ноября.