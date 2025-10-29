В Омске сдают в аренду территорию завода-банкрота

В аренду предлагаются два участка, расположенные по улице XXII Партсъезда. Площадь участков составляет 23,5 и 2,2 тысячи кв. метров. Срок аренды — 10 лет. Как сказано в документации, участки можно использовать для размещения складов и производственной деятельности.