Джерелиевский прогнозирует, что Волчанск будет освобожден в ноябре

Волчанск Харьковской области может быть освобожден в ноябре, сказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Как сообщалось, в городе сотни солдат ВСУ заперты в мини-котлах. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили более 70% территории Волчанска.
«Напомню, что российские войска заняли элеватор, который был одной из самых важных точек обороны противника и позволял контролировать ситуацию в населенном пункте. Думаю, после этого освобождение города будет более динамичным. В целом наступление идет. Территория Волчанска освобождается», — сказал Джерелиевский.
Отвечая на вопрос, когда же будет освобожден Волчанск, военный эксперт обратил внимание, что на сроки в том числе влияет общая оперативная обстановка в зоне СВО.
«Со стороны ВС РФ сейчас реализуется тактика давления по всей линии боестолкновений. Поэтому противник часто перебрасывает резервы с одного участка на другой, таким образом где-то происходит усиление и, соответственно, замедление продвижения российских войск. Но, думаю, что вопрос с Волчанском уже вошел в финальную стадию и в течение ноября будет решен. Надеюсь на это», — подытожил Джерелиевский.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что российским военным удалось сломить оборону ВСУ в селе Синельниково под Волчанском.