Джерелиевский прогнозирует, что Волчанск будет освобожден в ноябре

«Со стороны ВС РФ сейчас реализуется тактика давления по всей линии боестолкновений. Поэтому противник часто перебрасывает резервы с одного участка на другой, таким образом где-то происходит усиление и, соответственно, замедление продвижения российских войск. Но, думаю, что вопрос с Волчанском уже вошел в финальную стадию и в течение ноября будет решен. Надеюсь на это», — подытожил Джерелиевский.