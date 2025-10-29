В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей

«Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, закрепив в них норму, согласно которой не более 10% рабочего времени педагогического работника может быть затрачено на выполнение бюрократических задач (составление отчётов, справок, заполнение форм и иной документации, не связанной напрямую с образовательным процессом)», — сказано в документе.
Также предлагается разработать и утвердить методические рекомендации и перечень обязательной документации, подлежащей ведению педагогическими работниками, с прямым указанием на необходимость соблюдения указанного временного лимита и провести аудит и цифровизацию системы отчётности, чтобы перевести максимальный объем данных в автоматизированный и реестровый формат.
По мнению вице-спикера Госдумы, данные меры позволят вернуть учителю время для непосредственной работы с учениками, повысить качество образовательного процесса, снизить уровень профессионального выгорания.