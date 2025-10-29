В Госдуме предложили ограничить бюрократическую нагрузку на учителей

«Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, закрепив в них норму, согласно которой не более 10% рабочего времени педагогического работника может быть затрачено на выполнение бюрократических задач (составление отчётов, справок, заполнение форм и иной документации, не связанной напрямую с образовательным процессом)», — сказано в документе.