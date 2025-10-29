Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подает в суд на Washington Post за ложные цитаты

Позже Трамп подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на 15 миллиардов долларов спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск, поданный в сентябре, и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила газета The Washington Post.