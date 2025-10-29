Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подает в суд на Washington Post за ложные цитаты

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, намерен подать иск против американской газеты The Washington Post.
Причиной стал материал, в котором, по словам Дмитриева, были использованы ошибочно приписанные ему цитаты.
— Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили, — сообщил Дмитриев в социальной сети X.
Он отметил, что компания дала газете время для внесения правок, но они не были сделаны.
16 сентября президент США Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов. Основанием для иска стали обвинения в клевете и распространении заведомо ложной информации о политике, его семье и бизнесе.
Позже Трамп подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на 15 миллиардов долларов спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск, поданный в сентябре, и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила газета The Washington Post.