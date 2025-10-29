Ричмонд
Специалист объяснила, как операция «мягкие лапки» ломает психику кошек

Зоопсихолог Куликова: после удаления когтей кошки становятся тревожными и злыми.

Источник: Комсомольская правда

Удаление когтей у кошек или процедура «мягкие лапки» — не безобидная косметическая операция, а настоящая пытка для животного. После нее питомцы часто становятся агрессивными, тревожными и даже начинают метить территорию. Об этом предупредила зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова в беседе с KP.RU.

— Операция по удалению когтей — варварская процедура, которая точно не добавит здоровья кошке. Возможность царапать, точить когти — это очень важная составляющая кошачьей жизни. Это и эмоциональная разрядка, и зарядка (растягивание позвоночника), а также способ оставить как обонятельные, так и визуальные метки, — объяснила специалист.

По словам Куликовой, после ампутации когтей животное теряет естественную защиту и испытывает сильный стресс. Это может привести к сбоям в поведении. Кошка начинает кусаться, метить территорию или падать с высоты, ведь ей труднее удерживать равновесие.

Эксперт посоветовала не прибегать к подобным жестоким мерам. Вместо этого стоит поставить высокую когтеточку, подстричь когти специальными кусачками и внимательно следить за поведением питомца. Тогда кошка останется здоровой, спокойной и доверяющей своему хозяину.