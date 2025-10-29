Специалист объяснила, как операция «мягкие лапки» ломает психику кошек

Удаление когтей у кошек или процедура «мягкие лапки» — не безобидная косметическая операция, а настоящая пытка для животного. После нее питомцы часто становятся агрессивными, тревожными и даже начинают метить территорию. Об этом предупредила зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова в беседе с KP.RU.