Михайлов оценил подготовку французского контингента перед вводом на Украину

«Французы сейчас хотят поставить на территорию Украины контингент, состоящий большей частью из так называемого французского легиона. Это сборище солдат из многих стран мира, как наемники. По окончании контракта они получают гражданство Франции. Туда отбирают достаточно серьезно, и готовят там серьезно. Они, конечно, имеют опыт, но воевали совершенно в других условиях», — отметил эксперт.