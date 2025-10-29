Михайлов оценил подготовку французского контингента перед вводом на Украину

Солдаты французского контингента имеют хорошую подготовку, но не приспособлены для ведения боевых действий в зоне СВО, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, Служба внешней разведки РФ сообщила, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Приказ об отправке военного контингента отдал президент страны Эммануэль Макрон.
Отмечается, что костяк формирования составляют штурмовики французского иностранного легиона преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры размещены в приграничных с Украиной районах Польши.
Михайлов отметил, что численность французского контингента в две тысячи человек — ничтожно мала.
«Французы сейчас хотят поставить на территорию Украины контингент, состоящий большей частью из так называемого французского легиона. Это сборище солдат из многих стран мира, как наемники. По окончании контракта они получают гражданство Франции. Туда отбирают достаточно серьезно, и готовят там серьезно. Они, конечно, имеют опыт, но воевали совершенно в других условиях», — отметил эксперт.
По словам Михайлова, если французский контингент все же будет введен на территорию Украины, это будет воспринято как прямой конфликт страны НАТО с РФ. В этом случае иностранные войска станут законной целью российской армии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не воспринимает всерьёз фантазии о контингенте Запада на Украине.