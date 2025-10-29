Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что планирует снизить ставку пошлин на импорт из КНР

Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китайской Народной Республики.

«Я ожидаю, что мы снизим пошлины, поскольку убеждён, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», — сказал он.

Трамп ответил на вопрос представителей средств массовой информации на борту своего самолёта по пути из Японии в Южную Корею.

Речь идёт о ставке пошлин на импорт, установленной из-за контрабанды фентанила.

Напомним, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, саммит запланирован на 30 октября.

Трамп выразил надежду на достижение «справедливых» условий в торговом соглашении с КНР в ходе встречи Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты ведут торговую войну с Китайской Народной Республикой.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше