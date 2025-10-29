Трамп заявил, что планирует снизить ставку пошлин на импорт из КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китайской Народной Республики.
«Я ожидаю, что мы снизим пошлины, поскольку убеждён, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», — сказал он.
Трамп ответил на вопрос представителей средств массовой информации на борту своего самолёта по пути из Японии в Южную Корею.
Речь идёт о ставке пошлин на импорт, установленной из-за контрабанды фентанила.
Напомним, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, саммит запланирован на 30 октября.
Трамп выразил надежду на достижение «справедливых» условий в торговом соглашении с КНР в ходе встречи Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты ведут торговую войну с Китайской Народной Республикой.