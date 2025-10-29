Омский «Авангард» представил юбилейный логотип к 75-летию хоккея

Новый логотип выполнен в форме классического щита с юбилейной надписью и датой основания клуба. Над силуэтом ястреба — символа «Авангарда» — изображен восстанавливающийся СКК имени Виктора Блинова. «Весь логотип имеет динамичный характер за счёт перспективы в изображении элементов», — пояснили в пресс-службе клуба.