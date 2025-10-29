Омский «Авангард» представил юбилейный логотип к 75-летию хоккея

Омский хоккейный клуб «Авангард» представил специальный логотип, посвященный 75-летию омского хоккея. Юбилейная эмблема будет использоваться в предстоящем сезоне 2024/2025 годов.
Новый логотип выполнен в форме классического щита с юбилейной надписью и датой основания клуба. Над силуэтом ястреба — символа «Авангарда» — изображен восстанавливающийся СКК имени Виктора Блинова. «Весь логотип имеет динамичный характер за счёт перспективы в изображении элементов», — пояснили в пресс-службе клуба.
Юбилейный сезон станет особенным для омских хоккейных болельщиков. Он совпадает с активными работами по восстановлению легендарной спортивной арены, что придаеёт новой символике особое значение.
Представление логотипа открывает серию мероприятий, посвященных юбилею омского хоккея. В течение сезона болельщиков ждут специальные акции и события, приуроченные к знаменательной дате.
Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата КХЛ омский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:4.