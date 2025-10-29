Балицкий объяснил, кого он понимает под словом «курчане», критикуя защиту региона от противника

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснился за критику защиты Курской области и принес извинения за свои слова. В Telegram-канале глава региона отметил, что он обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, оказавшемуся сейчас под следствием в связи с уголовными делами, связанными со строительством фортификаций.
«Под словом “курчане” имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России», — отметил Балицкий.
Губернатор напомнил, что бывшие руководители Курской области проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И они виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша армия, каждый житель.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал высказывания главы Запорожской области Евгения Балицкого о курянах, «не защитивших свой регион» во время вторжения ВСУ. Глава региона назвал подобные заявления неприемлемыми и потребовал извинений.
Также ситуацию прокомментировал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, отметивший, что вторжение боевиков ВСУ в Курскую область сильно сплотило местных жителей и всех россиян.
В сентября этого года бывший глава Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток не только от предпринимателей по контрактам на строительство сооружений на границе с Украиной, но и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.
До этого Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Алексею Смирнову по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей останется и его экс-заместитель Алексей Дедов. Арест обоим фигурантам продлен до 16 декабря 2025 года.
А в начале этого года правительство Курской области поддержало иск, который подала Генпрокуратура РФ против бывших руководителей «Корпорации развития Курской области» и нескольких бизнесменов. Речь идет о деле, связанном с деньгами, выделенными на строительство оборонительных сооружений.
После этого, будучи врио главы региона, Хинштейн упразднил Корпорацию развития Курской области, с которой связано немало скандалов, вылившихся позже в уголовные дела.