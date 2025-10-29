Балицкий объяснил, кого он понимает под словом «курчане», критикуя защиту региона от противника

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснился за критику защиты Курской области и принес извинения за свои слова. В Telegram-канале глава региона отметил, что он обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, оказавшемуся сейчас под следствием в связи с уголовными делами, связанными со строительством фортификаций.