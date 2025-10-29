Фонтан в центре Новосибирска превратят в световую композицию

В рамках подготовки к предстоящим новогодним праздникам подрядчик должен будет изготовить и установить все необходимые световые элементы и конструкции для их крепления. Срок выполнения работ — до шести часов утра 1 декабря 2025 года. Определить исполнителя работ планируется уже 30 октября.