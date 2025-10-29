Ричмонд
Фонтан в центре Новосибирска превратят в световую композицию

В Центральном районе Новосибирска появится новая световая инсталляция. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 28 октября.

Источник: Freepik

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ». Монтаж световой композиции «Фонтан» должен быть проведён в чаше фонтана, расположенного в Первомайском сквере. Начальная цена контракта составляет 850 тысяч рублей.

В рамках подготовки к предстоящим новогодним праздникам подрядчик должен будет изготовить и установить все необходимые световые элементы и конструкции для их крепления. Срок выполнения работ — до шести часов утра 1 декабря 2025 года. Определить исполнителя работ планируется уже 30 октября.