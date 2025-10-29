Джерелиевский: боевики в Купянске будут уничтожены или взяты в плен

«В принципе, президент, когда ставил задачу освобождения Купянска, особо отметил, что необходимо избегать привязок к каким-то датам и форсирования ситуации, если это может привести к дополнительным жертвам. Поэтому, думаю, что все будет происходить очень неторопливо, осторожно, с выверенным продвижением наших штурмовиков, чтобы избежать лишних жертв и среди военных, и среди жителей, которые еще остаются в городе, так как не смогли его покинуть», — сказал Джерелиевский.