Джерелиевский: боевики в Купянске будут уничтожены или взяты в плен

Участь окруженных российскими войсками боевиков ВСУ в Купянске предрешена: они могут сдаться в плен или погибнуть, массовый выход из города исключен, сказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, войска 6-й армии сужают кольцо окружения вокруг Купянска, где находится порядка 5 тысяч украинских солдат.
«Часть боевиков ВСУ сдается в плен, понимая бессмысленность продолжения сопротивления. Но в Купянске есть и боевики из националистических группировок и террористических организаций, таких как РДК*, которые, по понятным причинам, в российский плен попадать не хотят», — сказал Джерелиевский.
Собеседник издания отметил, что уже можно говорить об определенной децентрализации управляемости находящихся в городе украинских подразделений и о превалировании очаговых сопротивлений.
«В принципе, президент, когда ставил задачу освобождения Купянска, особо отметил, что необходимо избегать привязок к каким-то датам и форсирования ситуации, если это может привести к дополнительным жертвам. Поэтому, думаю, что все будет происходить очень неторопливо, осторожно, с выверенным продвижением наших штурмовиков, чтобы избежать лишних жертв и среди военных, и среди жителей, которые еще остаются в городе, так как не смогли его покинуть», — сказал Джерелиевский.
Военный эксперт акцентировал, что вряд ли уже группировке ВСУ дадут возможность организованно покинуть Купянск.
«Ранее противнику давали окно, через которое он мог выбраться, понятно, что под полным огневым контролем… Но, судя по тому, что происходит сейчас, и учитывая указание президента, думаю, едва ли теперь ВСУ дадут такую возможность. Поэтому никакого организованного выхода быть уже не может. Кто-то просочиться через кольцо окружения, но в основном противник в Купянске будет взят в плен или уничтожен», — подытожил Джерелиевский.
Ранее Джерелиевский сообщил, что командиры ВСУ в Купянске бросают свои подразделения и бегут из города.
Напомним, российские военные в Купянске пресекли четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола.
*Запрещенная в России террористическая организация.