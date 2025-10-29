Ричмонд
Ураган «Мелисса» возле побережья Ямайки ослаб до четвертой категории

Максимальная скорость ветра внутри циклона «Мелисса» достигает 230 км в час.

Источник: Аргументы и факты

Ураган «Мелисса», который ранее усилился до наивысшего уровня по шкале Саффира — Симпсона, ослаб с пятой категории до четвертой, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Всего в этой классификации интенсивности тропических циклонов пять степеней.

«Максимальная скорость ветра (внутри урагана — прим. ред.) достигает около 145 миль в час (230 км в час)», — уточнило указанное американское правительственное агентство на своём сайте.

Сейчас «Мелисса» находится возле побережья Ямайки.

Напомним, ранее газета Washington Post написала, что ураган «Мелисса» превзошёл по уровню интенсивности другой тропический циклон — «Катрина», удар которого по США в 2005 году стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны.

Также сообщалось, что в связи с угрозой урагана «Мелисса» американские власти провели экстренную эвакуацию со своей военно-морской базы в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы.