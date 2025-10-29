Ричмонд
Эксперт Никулин: в Чернобыле обитают волки и кабаны опаснее обычных

В зоне отчуждения обнаружили трех собак с синей шерстью. Эксперт Никулин сказал, кого еще можно встретить в Чернобыле возле АЭС.

Источник: Аргументы и факты

В зоне отчуждения в Чернобыле обитают волки и кабаны, которые могут быть агрессивнее, сильнее и крупнее обычных. Об этом aif.ru рассказал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее The Sun писало, что в окрестностях Чернобыльской АЭС обнаружили трех полностью синих собак. Никулин считает, что это может быть связано с радиацией или действиями украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ.

«Собаки дикие, сбиваются в стаи, они могут представлять опасность. Там сейчас много всякой живности: волки, кабаны. В этой зоне не было человеческой деятельности 40 лет, конечно, природа свое берет. Если собаки дикие, они агрессивные, в стаи сбитые. Могут быть более агрессивными, более сильными, могут быть крупнее», — сказал Никулин.

Эксперт добавил, что небольшие дозы радиации могли привести к полезным для животных мутациям. При больших дозах собаки и другие существа просто умерли бы.

