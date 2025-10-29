В зоне отчуждения в Чернобыле обитают волки и кабаны, которые могут быть агрессивнее, сильнее и крупнее обычных. Об этом aif.ru рассказал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее The Sun писало, что в окрестностях Чернобыльской АЭС обнаружили трех полностью синих собак. Никулин считает, что это может быть связано с радиацией или действиями украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ.
«Собаки дикие, сбиваются в стаи, они могут представлять опасность. Там сейчас много всякой живности: волки, кабаны. В этой зоне не было человеческой деятельности 40 лет, конечно, природа свое берет. Если собаки дикие, они агрессивные, в стаи сбитые. Могут быть более агрессивными, более сильными, могут быть крупнее», — сказал Никулин.
Эксперт добавил, что небольшие дозы радиации могли привести к полезным для животных мутациям. При больших дозах собаки и другие существа просто умерли бы.