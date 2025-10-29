Эксперт Никулин: в Чернобыле обитают волки и кабаны опаснее обычных

«Собаки дикие, сбиваются в стаи, они могут представлять опасность. Там сейчас много всякой живности: волки, кабаны. В этой зоне не было человеческой деятельности 40 лет, конечно, природа свое берет. Если собаки дикие, они агрессивные, в стаи сбитые. Могут быть более агрессивными, более сильными, могут быть крупнее», — сказал Никулин.