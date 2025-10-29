Около трети пар в Москве не меняют фамилии при бракосочетании

Как пояснили в пресс-службе, при государственной регистрации заключения брака каждый из супругов может оставить свою добрачную фамилию или супруги могут выбрать общую фамилию. В качестве общей фамилии супруги могут взять фамилию одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилию, образованную посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.