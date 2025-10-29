Ричмонд
Около трети пар в Москве не меняют фамилии при бракосочетании

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около трети столичных пар, согласно масштабному опросу, при регистрации брака не меняют фамилии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

«По результатам опроса, проведенного столичными ЗАГСами среди 900 пар, более 60% невест берут фамилию мужа. Также около 30% пар приняли решение не менять фамилию при вступлении в брак», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 3,6% пар решили, что жених возьмет фамилию невесты или оба возьмут двойную фамилию.

Как пояснили в пресс-службе, при государственной регистрации заключения брака каждый из супругов может оставить свою добрачную фамилию или супруги могут выбрать общую фамилию. В качестве общей фамилии супруги могут взять фамилию одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилию, образованную посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве брачующиеся отдают предпочтение камерным свадьбам. Большинство по-прежнему придерживаются классических канонов при выборе платья, костюма и букета.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше