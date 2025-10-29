Челябинск номинирован на звание молодежной столицы России-2026, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По итогам экспертной оценки номинантами на звание молодежной столицы России-2026 стали шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск», — написал в своем Telegram-канале глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Еще шесть городов поборются за звание «Город молодежи», которое присуждается впервые.
«Это специальная номинация для малых городов, которые, не являясь региональными столицами, создают множество возможностей для молодых», — отметил Гуров.
В финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
В декабре стартует народное голосование, «каждый сможет поддержать любимый город», добавил чиновник.