Челябинск номинирован на звание молодежной столицы России-2026

«По итогам экспертной оценки номинантами на звание молодежной столицы России-2026 стали шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск», — написал в своем Telegram-канале глава Росмолодежи Григорий Гуров.