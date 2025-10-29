Россиян предупредили о мошеннической схеме со звонками от маркетплейсов

Эксперты портала «Банки.ру» напоминают: при возникновении подозрений во время звонка лучше всего его завершить. Не стоит пытаться выяснить, как ваши данные попали к мошенникам, или играть в их игру, поскольку злоумышленники используют социальную инженерию и могут незаметно вас обмануть.