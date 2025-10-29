Россиян предупредили о мошеннической схеме со звонками от маркетплейсов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, передает ИА DEITA.RU.
По данным ведомства, злоумышленники часто звонят жертвам, выдавая себя за сотрудников маркетплейсов, и сообщают о якобы предстоящей доставке товара. Для получения посылки преступники требуют назвать код из СМС.
После получения кода мошенники заявляют, что их жертва якобы взломана на портале «Госуслуги», и что на ее имя оформлены кредиты и финансируются террористические организации.
В результате злоумышленники вынуждают потерпевших снимать наличные деньги с банковских счетов и передавать их сотрудникам «спецслужб».
Эксперты портала «Банки.ру» напоминают: при возникновении подозрений во время звонка лучше всего его завершить. Не стоит пытаться выяснить, как ваши данные попали к мошенникам, или играть в их игру, поскольку злоумышленники используют социальную инженерию и могут незаметно вас обмануть.
Для уменьшения количества таких звонков рекомендуется установить специальное приложение или подключить опцию защиты от спама у оператора связи или в банковском приложении.