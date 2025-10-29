Более миллиона новосибирцев вакцинировались от гриппа

В 2025 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области области — 1 миллион 677 тысяч человек. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских садах и школах, а также мобильными медицинскими бригадами в организованных коллективах.