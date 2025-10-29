Ричмонд
На трассе «Сибирь» ограничили движение для большегрузов и автобусов

Также осложнена ситуация на дорогах из-за гололеда в Иркутском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На трассе «Сибирь» ограничили движение для большегрузов и автобусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Временные неудобства распространяются на участок с 70 по 246 километр автодороги «Братск Усть-Илимск» и с 1275 по 1435 км федеральной автодороги в Нижнеудинском районе, — уточнили в пресс-службе полиции.

Также осложнена ситуация на дорогах из-за гололеда в Иркутском районе в микрорайоне Березовый. Утром, 29 октября там столкнулись не менее восьми автомобилей. Пострадавших нет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, как в столице региона устраняют последствия снегопада.