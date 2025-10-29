Спецназ ГУР встретили уничтожающим ударом сразу после прилета в Миргород

Военные из спецназа Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины могли попасть под удар в Миргороде Полтавской области сразу после прилета на аэродром. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, пророссийское подполье ранее сообщило, что в Полтавской области был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.
Уточняется, что серия взрывов произошла около 5:20 в ночь на 28 октября.
Михайлов отметил, что украинский спецназ готовил диверсии против России, поэтому сразу после появления информации о расположении противник был уничтожен.
«Удар был нанесен ракетами и беспилотными летательными аппаратами, то есть был комбинированным. После получения информации о местонахождении противника сразу был нанесен удар. Под удар, вероятнее всего, попал аэродром в районе Миргорода. Здесь могут быть два варианта: военные могли только прилететь туда или уже готовились к чему-то возле аэродрома», — отметил эксперт.
По словам Михайлова, для Украины это существенный удар, поскольку на подготовку спецназа ГУР было потрачено много денег.
Ранее военный эксперт Михайлов назвал удар по элитному спецназу ГУР в Миргороде сигналом Киеву.