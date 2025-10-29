Собаки Чернобыля посинели: радиация или жестокие шутки беглецов из ВСУ

Термин «ухилянты» (уклоняющиеся) прочно вошел в лексикон с начала специальной военной операции и обозначает лиц, скрывающихся от мобилизации на Украине. Зона отчуждения с ее заброшенными сооружениями и минимальным присутствием правоохранителей могла стать для них убежищем. И, судя по словам эксперта, их досуг может представлять угрозу для местной фауны.