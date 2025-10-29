Ричмонд
Собаки Чернобыля посинели: радиация или жестокие шутки беглецов из ВСУ

В районе ЧАЭС обнаружили трех собак с шерстью синего цвета. Эксперт объяснил, с чем это связано и какие еще животные обитают в зоне отчуждения.

Источник: Аргументы и факты

В окрестностях печально известной Чернобыльской АЭС вновь зафиксирован странный и настораживающий феномен. Как ранее сообщало британское издание The Sun, в районе станции были обнаружены три собаки с шерстью неестественного синего цвета. Эта история мгновенно вызвала волну вопросов: что стоит за мутацией — воздействие радиации или человеческая жестокость?

Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин, в комментарии для aif.ru предложил несколько возможных объяснений этой аномалии.

Радиоактивное воздействие.

По словам специалиста, неестественный окрас мог стать следствием жизни в зоне отчуждения.

«Цвет шерсти мог поменяться под воздействием радиации. Собаки могли получить большую дозу радиации или что-то съесть на радиоактивной свалке. Надо делать анализы», — пояснил Никулин.

Эта версия выглядит особенно правдоподобно на фоне последних научных данных. Еще в 2023 году международная группа ученых из Университета Южной Каролины и Национального института исследования генома человека провела масштабное исследование. Они проанализировали ДНК 302 одичавших собак, живущих в зоне отчуждения и за ее пределами.

Результаты показали значительные генетические различия между чернобыльскими псами и их сородичами, обитающими всего в 10 милях от них. Это доказывает, что длительное проживание в радиоактивной среде не проходит бесследно и оставляет отпечаток на генетическом уровне.

Шутки «ухилянтов».

Однако эксперт не исключает и более приземленного, но оттого не менее тревожного объяснения.

«Допускаю, что их кто-то просто покрасил. Там сейчас много ухилянтов прячется, делать им особо нечего, может, они так развлекаются», — отметил Никулин.

Термин «ухилянты» (уклоняющиеся) прочно вошел в лексикон с начала специальной военной операции и обозначает лиц, скрывающихся от мобилизации на Украине. Зона отчуждения с ее заброшенными сооружениями и минимальным присутствием правоохранителей могла стать для них убежищем. И, судя по словам эксперта, их досуг может представлять угрозу для местной фауны.

Опасная фауна: не только синие псы.

Но изменение цвета шерсти — далеко не единственная и не главная опасность, исходящая от животных в Чернобыле. Игорь Никулин обращает внимание на то, что за 40 лет отсутствия человеческой деятельности природа в зоне отчуждения кардинально изменилась. Дикие собаки представляют собой серьезную угрозу.

«Собаки дикие, сбиваются в стаи, они могут представлять опасность. Там сейчас много всякой живности: волки, кабаны. В этой зоне не было человеческой деятельности 40 лет, конечно, природа свое берет», — констатирует эксперт.

По его словам, обитатели зоны отличаются от своих сородичей из других регионов не только внешне, но и по поведенческим характеристикам.

«Если собаки дикие, они агрессивные, в стаи сбитые. Могут быть более агрессивными, более сильными, могут быть крупнее», — предупреждает Никулин.

Мутации: вред и польза.

Интересно мнение эксперта о воздействии радиации на организмы. Он отмечает, что не все последствия носят сугубо негативный характер. «Небольшие дозы радиации могли привести к полезным мутациям», — считает Никулин.

Этот тезис отчасти объясняет, почему фауна в Чернобыле не только выжила, но и процветает в отсутствие человека. Животные, получившие небольшие дозы радиации, могли адаптироваться, развив определенные преимущества для выживания в суровых условиях.

Однако радиация — палка о двух концах. Эксперт подчеркнул, что при больших дозах собаки и другие существа просто умерли бы. Таким образом, синие собаки могут быть либо случайными жертвами опасной среды, либо демонстрацией ее влияния, либо результатом чьих-то жестоких развлечений.

Однозначный ответ смогут дать только тщательные исследования.

Пока же история с синими собаками Чернобыля остается тревожной загадкой, которая лишний раз напоминает о сложной и неоднозначной жизни в зоне, где природа и радиация создали уникальную и пугающую экосистему.

