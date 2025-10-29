Ричмонд
Трамп: ответ Израиля на атаки ХАМАС не является нарушением сделки

Кроме того, по словам Трампа, движение ХАМАС «легко убрать».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что израильской стороне следует отвечать на атаки ХАМАС, по его словам, это не приведёт к нарушению режима прекращения огня в Газе.

«Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе общения Трампа с представителями средств массовой информации на борту его самолёта по пути в Южную Корею.

Он отметил, что «ничто не поставит под угрозу» договорённость по Газе.

Кроме того, Трамп заявил, что урегулирование в ближневосточном регионе «входит во вторую фазу», а также назвал ХАМАС «очень маленькой частью всего мира» на Ближнем Востоке.

«Если нам придётся, мы уберём ХАМАС очень легко. И это будет конец ХАМАС, им следует вести себя хорошо. Мы бы предпочли не делать этого, мы заключили сделку», — добавил он.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по Газе. Власти Израиля обвинили движение ХАМАС в нарушении договорённости о перемирии, в ХАМАС заявили о нарушении режима прекращения огня с израильской стороны.

Ранее сообщалось, что число жертв ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 30, ещё десятки человек получили ранения.

