Назван природный антиоксидант, который обязательно следует включить в рацион осенью

В самый разгар осени самое время включать в рацион грибы. Шампиньоны и вешенки не только вкусные и питательные, но и помогают укрепить защитные силы организма, особенно в сезон вирусов. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.