Назван природный антиоксидант, который обязательно следует включить в рацион осенью

В самый разгар осени самое время включать в рацион грибы. Шампиньоны и вешенки не только вкусные и питательные, но и помогают укрепить защитные силы организма, особенно в сезон вирусов. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Бета-глюканы — природные полисахариды, — содержащиеся как в сырых грибах, так и в вареных, «подстегивают» иммунитет. А еще грибы — отличный источник витамина D, из-за недостатка которого повышается риск заражения вирусными заболеваниями, — пояснила специалист.
По словам медика, грибы содержат и меланин — естественный антиоксидант, защищающий клетки от вредных воздействий. Поэтому блюда с грибами особенно полезны в холодный сезон, когда организм нуждается в поддержке.
Однако важно помнить, что грибы впитывают токсины и тяжелые металлы, как губка. Поэтому Денисенко посоветовала употреблять только те, что собраны вдали от дорог и заводов, или покупать шампиньоны и вешенки у проверенных производителей.