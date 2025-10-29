Ричмонд
Трамп поделился планами на переизбрание: он указал на значительный нюанс

Трамп: Мне не разрешено баллотироваться на третий срок.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о переизбрании. Журналисты поинтересовались, планирует ли президент участвовать в предвыборной гонке снова. Хозяин Белого дома в ответ напомнил о запрете на третий президентский срок.

Дональд Трамп вместе с тем заверил, что граждане страны активно поддерживают его. По мнению американского лидера, его рейтинг находится на пике.

«Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться», — констатировал президент США.

Дональд Трамп вновь заявил, что остановил уже восемь войн. Он решительно нацелен урегулировать и украинский конфликт. При этом президент США признал, что это оказалось сложнее, чем он думал. По словам Дональда Трампа, пока его меры не работают.

