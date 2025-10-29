Более 400 детей-сирот из Иркутской области купили жилье по соцвыплате

Субсидия доступна для: работающих родителей с детьми, проживающих вместе, неработающих жителей с ребенком до 3 лет или ребенком-инвалидом, студентов вузов, участников СВО и их супругов. Размер выплаты по состоянию на четвертый квартал текушго года составляет 3 965 607 рублей.