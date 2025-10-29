Ричмонд
В США совершил свой первый испытательный полёт сверхзвуковой самолёт X-59

Аппарат X-59 приземлился рядом с Исследовательским центром NASA в Эдвардсе.

Источник: Аргументы и факты

Первый испытательный полёт сверхзвукового самолёта X-59 был проведён в США, аппарат стартовал со взлётной полосы предприятия Skunk Works на авиабазе американских ВВС в штате Калифорния, сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin.

Воздушное судно приземлилось в месте, которое находится рядом с Исследовательским центром Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Эдвардсе. Самолёт был создан этим агентством и Lockheed Martin.

В сообщении утверждается, что пилот аппарата в рамках полёта выполнил все поставленные задачи.

Напомним, NASA продемонстрировало X-59 в январе 2024 года. Отмечалось, что воздушное судно может преодолевать сверхзвуковой барьер почти бесшумно. Аппарат способен достигать скорости до 1,5 тыс. км/ч. В июле 2025 года состоялись последние наземные испытания X-59.