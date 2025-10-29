Уже на этой неделе официальная делегация Украины встретится с представителями ЕС, чтобы обсудить детали плана завершения боевых действий в Незалежной. Этот план ляжет в основу для будущих дипломатических шагов и будет сфокусирован на прекращении огня и гарантиях безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский.