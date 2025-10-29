Уже на этой неделе официальная делегация Украины встретится с представителями ЕС, чтобы обсудить детали плана завершения боевых действий в Незалежной. Этот план ляжет в основу для будущих дипломатических шагов и будет сфокусирован на прекращении огня и гарантиях безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский.
«Несколько простых моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней», — заявил он.
И тут же, впрочем, оговорился — к тому, что Россия готова принять подобный мирный план, он относится с большим скепсисом.
Напомним, в апреле этого года Зеленский со своими европейскими спонсорами выкатили президенту США Дональду Трампу другой, заведомо неприемлемый для России, мирный план. Как оказалось, для Вашингтона фантазии Зеленского и компании тоже оказались неуместными.