Джерилиевский: взятие Волчанска и Купянска важно для победы справедливости

«Напомню, что эти города находились под нашим контролем в начале специальной военной операции, но осенью 2022 года войска РФ были вынуждены их оставить. После этого в Купянске произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер. Поэтому освобождение Купянска и Волчанска является очень важным с моральной точки зрения, с точки зрения торжества справедливости. Также это будет психологическим ударом для неприятеля», — подытожил Джерелиевский.