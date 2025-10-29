Джерилиевский: взятие Волчанска и Купянска важно для победы справедливости

Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил aif.ru важность освобождения Купянска и Волчанска в Харьковской области.
Как сообщалось, в Волчанске сотни солдат ВСУ заперты в мини-котлах. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили более 70% территории города.
Также в Минобороны сообщили, что войска 6-й армии сужают кольцо окружения вокруг Купянска, где остается группировка ВСУ численностью порядка 5 тысяч человек.
«Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые “фортеци” и таким образом в некоторой степени сковывал движение наших войск, мешал реализации задачи, которую достаточно давно поставил президент, а именно: организовать санитарную зону безопасности. Освободив эти города, российская армия будет динамичнее продвигаться вперед», — сказал Джерелиевский.
По сути, отметил военный эксперт, ВС РФ выходят на Харьков, и впереди нет более укрепленных городов, чем Купянск и Волчанск.
«Но особенно болезненным для ВСУ будет потеря Купянска, так как контроль над этим городом дает возможность ВС РФ для продвижения на юго-восток с целью охвата в ДНР славянско-краматорской агломерации с севера», — обозначил Джерелиевский.
Есть в освобождении Купянска и Волчанска также немаловажный политический момент, акцентировал военный эксперт.
«Напомню, что эти города находились под нашим контролем в начале специальной военной операции, но осенью 2022 года войска РФ были вынуждены их оставить. После этого в Купянске произошли жестокие преступления против мирных граждан со стороны ВСУ: расстрелы учителей, работников социальных сфер. Поэтому освобождение Купянска и Волчанска является очень важным с моральной точки зрения, с точки зрения торжества справедливости. Также это будет психологическим ударом для неприятеля», — подытожил Джерелиевский.