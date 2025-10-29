Смерть за Макрона: французский легион станет главной мишенью на Украине

Планы Парижа ввести на территорию Украины военный контингент могут обернуться для Франции стремительным разгромом и прямым столкновением с Россией. По данным Службы внешней разведки РФ, Франция готовится отправить около двух тысяч солдат.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему эта затея несет колоссальные риски для самого Запада и является лишь «пушечным мясом» в большой геополитической игре.
Наемники из разных стран.
Костяк планируемого формирования составляют не регулярные части французской армии, а штурмовики печально известного французского легиона.
Как отмечается, он укомплектован преимущественно из выходцев стран Латинской Америки. Это ключевая деталь, раскрывающая истинные намерения Парижа.
«Французы сейчас хотят поставить на территорию Украины контингент, состоящий большей частью из так называемого французского легиона. Это сборище солдат из многих стран мира, как наемники. По окончании контракта они получают гражданство Франции. Туда отбирают достаточно серьезно, и готовят там хорошо. Они имеют опыт, но воевали совершенно в других условиях», — подчеркнул Евгений Михайлов.
Париж, отправляя легионеров, минимизирует политические риски внутри страны. Гибель граждан Франции вызвала бы широкий общественный резонанс, а потери среди «сборища солдат со всего мира» — гораздо менее болезненны для общества.
Ничтожная численность и неподходящие условия.
Эксперт обратил внимание на то, что сама по себе численность контингента в две тысячи человек не просто мала, а ничтожна в условиях такого масштабного конфликта.
«Численность французского контингента в две тысячи человек — ничтожно мала», — сказал Михайлов. И добавил: «Если говорить об их функции на СВО, их даже не хватит как инструкторов, если их раскидают куда-то».
Но главная проблема даже не в количестве, а в качестве, вернее, в его неприменимости к местным реалиям. Солдаты Легиона, возможно, имеют хорошую подготовку для действий в Африке или на Ближнем Востоке.
Однако украинский театр военных действий с его артиллерийскими дуэлями, работой БПЛА и мощными линиями обороны — это принципиально иная среда. Их подготовка не позволит эффективно противостоять российской армии.
Прямой конфликт и законная цель: чем обернется ввод войск.
Самое серьезное последствие, которое ждет Францию в случае реализации ее планов, — это переход на новый уровень конфронтации. Михайлов подчеркнул, что Россия расценит такой шаг как эскалацию конфликта с одной из стран НАТО.
«Если французский контингент все же будет введен на территорию Украины, это будет воспринято как прямой конфликт страны НАТО с РФ. В этом случае иностранные войска станут законной целью российской армии», — отметил эксперт.
Это не абстрактная угроза, а прямое следствие официальных заявлений российской стороны. Любые иностранные подразделения будут приоритетными объектами для поражения.
Скоротечный разгром: почему кампания «растает» за сутки.
Прогноз военного эксперта относительно боевой судьбы французского контингента, если он появится в зоне СВО, более чем категоричен. Российская армия обладает всеми необходимыми средствами для его быстрой нейтрализации.
«Каждый день в зоне спецоперации ВСУ теряют 1,5−2 тысячи боевиков. В случае нанесения прямого удара по месту дислокации наемников, а это точно произойдет, вся французская кампания растает», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, две тысячи легионеров — это не усиление для ВСУ, а просто еще одна «цель на поражение», которая может быть уничтожена в рамках обычных суточных операций.
Учитывая все эти факторы — сомнительный состав, ничтожную численность, неподготовленность к реалиям СВО и неминуемый ответ России — у Парижа остается лишь один разумный выход.
«Франция, вероятнее всего, не станет размещать своих солдат в зоне проведения специальной военной операции, и все ограничится лишь заявлениями», — выразил мнение специалист.
Остается надеяться, что в Елисейском дворце осознают всю степень риска и не станут проверять на прочность предупреждения из Москвы.