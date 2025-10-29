Ричмонд
Алаудинов: Освобождение территории даст РФ преимущества на переговорах

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, заявил, что освобождение максимально возможной территории в ходе специальной военной операции позволит России укрепить свои стратегические позиции на будущих переговорах по завершению конфликта.

— Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то договорным, — объяснил Алаудинов в беседе с ТАСС.

Командир спецподразделения «Ахмат» также подчеркнул, что продвижение войск осуществляется на направлениях с минимальными потерями. Освобожденные территории, по его словам, должны либо окончательно закрепиться за Россией, либо служить предметом для обмена на другие стратегически важные участки.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал предположение, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

