Трамп оценил ситуацию вокруг Газы после новых ударов Израиля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал мощные удары ЦАХАЛ по сектору Газа. Он считает, что агрессивные действия Израиля никак не угрожают перемирию с ХАМАС. Так американский лидер высказался в диалоге с журналистами.
Хозяин Белого дома заявил о праве Израиля открыть огонь. Он объяснил, что ЦАХАЛ пошла на такие меры в ответ на нарушения со стороны ХАМАС. Президент США назвал палестинское движение «очень маленькой частью мира».
«Если нам придется это сделать, то мы с большой легкостью ликвидируем ХАМАС. И это будет концом ХАМАС», — пригрозил Дональд Трамп.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху публично обвинил радикалов в якобы нарушении перемирия. В ответ нанесен ряд мощных ударов по сектору Газа.