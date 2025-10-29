Ричмонд
Трамп оценил ситуацию вокруг Газы после новых ударов Израиля

Трамп отверг заявление об угрозах перемирию в Газе из-за ударов Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал мощные удары ЦАХАЛ по сектору Газа. Он считает, что агрессивные действия Израиля никак не угрожают перемирию с ХАМАС. Так американский лидер высказался в диалоге с журналистами.

Хозяин Белого дома заявил о праве Израиля открыть огонь. Он объяснил, что ЦАХАЛ пошла на такие меры в ответ на нарушения со стороны ХАМАС. Президент США назвал палестинское движение «очень маленькой частью мира».

«Если нам придется это сделать, то мы с большой легкостью ликвидируем ХАМАС. И это будет концом ХАМАС», — пригрозил Дональд Трамп.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху публично обвинил радикалов в якобы нарушении перемирия. В ответ нанесен ряд мощных ударов по сектору Газа.

