«Хотелось все бросить»: владелица нового кафе в Кургане о котах и форс-мажорах на запуске

Можно назвать тенденцию не модой или ленью, а культурой? Я считаю, завтракать не дома — прекрасно, ведь это еще один повод провести время вместе, с мужем, женой или семьей в полном составе. Не убирать потом кухню, не загружать посудомойку, не следить за самим блюдом, а просто наслаждаться едой, музыкой, семьей, людьми вокруг, собой. Мы так много работаем, стараемся все успеть, что часто забываем радоваться простым мелочам, очень важно периодически замедляться и видеть поводы для радости вокруг себя. Мне, например, очень нравится время с 14 до 16, солнышко красиво бьет в окно, я заказываю покушать и фотографию еды для соцсетей при красивом, теплом освещении. Не люблю раннее утро, вообще делала в жизни все, чтобы слова «утро» в моей жизни не существовало, но после чашки капучино и сырников с клубникой мнение сразу меняется, поднимается настроение и появляются силы победить в этой гонке «успеть сегодня все».