Экс-мэр Сочи Копайгородский для сокрытия имущества оформил ИП на свою мать

Ранее суд отклонил жалобы на приговор сыну актёра сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Сейчас Демчог-младший находится в СИЗО, он участвовал в заседании по видеосвязи. Но в суд пришел его отец. Напомним, что Вильям Демчог был приговорен к двум годам колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.